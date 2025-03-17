Российская армия продвинулась в Запорожской области.

Это подтверждает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По информации паблика, в первых числах марта россияне начали штурмовые действия на позиции ВСУ в районе Малых Щербаков и на Пятихатки, где была зафиксирована зачистка юго-восточной окраины данного села.

Последние дни штурмовые действия на Пятихатки не прекращаются, и армия РФ стремится взять их под полный контроль, пишет DS.

Также сообщается, что российские войска фиксировались и в районе Степного, где пытались выйти и закрепиться на автодороге. Пока их удается сдерживать, но армия РФ приблизилась к трассе.

Ранее о продвижении россиян в Запорожской области сообщало минобороны РФ.

В свою очередь украинский военнослужащий Станислав Бунятов подтвердил захват Степного, Щербаков и Малых Щербаков российскими войсками.

Продвижение армии РФ комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что Степное и Пятихатки - это прямое направление на Запорожье, до которого оттуда менее 40 километров.

Как уже ранее анализировала "Страна", наступление РФ на юге в сторону Запорожья и далее на Днепр - потенциально наиболее опасное направление для жизненно важных центров украинской обороны, на которых завязана логистики половины всего фронта. Потенциально оно гораздо важнее тех же Сум, об атаке на которые все чаще говорят в Украине в связи с курским отступлением ВСУ.

Другой вопрос - собираются ли россияне масштабно наступать под Запорожьем. Либо же, как это часто происходит, они воспользовались ситуацией на конкретном участке фронта и смогли получить тактический успех, который затем перейдет вновь в позиционную фазу.

И тут ключевой момент в наличие резервов у ВСУ, который сейчас и так задействованы для сдерживания наступления российских войск на Донбассе, а также для обороны Сумской области. Хватит ли их на то, чтоб быстро остановить наступление россиян в Запорожской области?" - пишет "Политика Страны".

Война в Украине идет 1118-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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