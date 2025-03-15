Украинские военные подтвеждают усиление военного давления армии РФ в южных регионах страны, о чём ранее писали россияне.

Информацию озвучил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

"Каждый день ударов становится больше, штурмов становится больше. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется и на Запорожском, и Гуляйпольском с Ореховским направлениями", – заявил спикер.

Ранее паблики РФ сообщали об усилении атак под Ореховым и заходе в три села к западу от города.

На днях телеграм-каналы РФ сообщали о захвате села Пятихатки к западу от Орехова. А потом утверждали, что российские войска прорвались также в соседние деревни Щербаки и Малые Щербаки. Предполагается, что это попытка обойти Орехов с запада и гипотетически – нарушить логистику ВСУ на этом направлении.

Ранее украинские источники продвижения РФ не подтверждали, но сообщали об атаках на этом направлении.

"На Ореховском направлении наши защитники отразили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки", – говорилось в утренней сводке Сил обороны Юга.

Также Запорожская ОВА сообщала об интенсивных ударах РФ по Пятихаткам и Щербакам.

Напомним, армия РФ продвигается в Донецкой области к трассе на Запорожье.

Война в Украине идёт 1116-й день. Последние новости с главными событиями 15 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступать к северу от Великой Новосёлки и продвинулись на участке между Днепроэнергией и Раздольным, сообщает DeepState. В Харьковской области ВСУ отбросили россиян в районе деревни Фиголевка.

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