Анализируем итоги 1115-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Донбассе россияне, по данным украинского военного паблика DeepState, продолжают наступать к северу от Великой Новоселки и продвинулись на участке между Днепроэнергией и Раздольным. Там до трассы на Запорожье осталось порядка пяти километров.

ВСУ, по данным DeepState, отбросили россиян в Харьковской области, в районе Фиголевки, где российские войска перешли реку Оскол и закрепились в районе Новомлынска.

Украинские силы продвинулись, но плацдарм РФ на правом берегу реки остается.

По ситуации в Курской области об изменениях не сообщалось. При этом сегодня президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что в регионе окружены украинские войска.

"Прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!", - написал Трамп.

Где именно, по мнению Трампа, окружены украинские войска он не уточнил. Но, судя по всему, речь идет о Курской области. Об окружении украинских войск там заявлял вчера Путин.

Сам президент РФ уже призыв Трампа прокомментировал.

Он сказал, что украинские власти для "реализации призыва Трампа" должны дать приказ военным в Курской области сдаться в плен. "В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение", - завил Путин.

Тем временем Генштаб ВСУ информацию об окружении ВСУ отрицают. Там заявляют, что эти сообщения "не соответствуют действительности и создаются россиянами (хотя озвучил их и Трамп - Ред.) ради политических целей и давления на Украину и партнеров".

Подтверждается только "перегруппировка" подразделений, то есть отступление. "Подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области", - сообщает Генштаб.

Карты как украинских, так и российских военных пабликов не фиксирует зоны полного окружения украинских войск. Украинские и российские карты друг от друга отличаются в площади территории, все ещё контролируемой ВСУ в Курской области, однако в целом картину показывают схожую.

В Курской области сохранилось два небольших украинских плацдарма - в районе Гоголевки к западу от Суджи и в районе Гуево к югу от Суджи. Ни один из них в окружении не находится. Хотя, коммуникации плацдарма в районе Гоголевки фактически находятся под огневым контролем россиян. Но, повторимся, полного окружения там нет.

Возможно, остались отдельные окруженные отряды ВСУ в тылу наступающих российских войск. Но информации об этом нет даже в пабликах РФ. Не подтверждают это и украинские источники. То есть, пока нет никаких подтверждений, что крупные силы ВСУ находятся в Курской области в окружении.

Однако, само по себе то, что Трамп, вслед за Путиным упомянул об окружении, а также попросил российского президента проявить "милость" и пощадить украинских военных, крайне показательно. Чем именно - мы разберемся ниже.

Тем временем, что касается Курской области, то Зеленский сегодня фактически дал понять, что операция там завершается и заявил, что свою задачу она уже выполнила - оттянув силы россиян с других направлений.

Подводят итоги курской операции и западные СМИ. И оценки там неоднозначные.

"Украинские военные пробираются десятки километров пешком, чтобы эвакуироваться из Курской области, где наступают российские войска. Основные дороги простреливаются Россией", - рассказал газете Financial Times украинский солдат Сергей Карякин.

Он считает, что проблемы у ВСУ начались задолго до нынешнего прорыва россиян. Причина была в вытянутости плацдарма, «это было шаткое положение, и удерживать его становилось все труднее».

Цели операции в Курской области для Украины менялись на ходу, заявил FT источник. Изначально операция задумывалась как глубокий, но краткосрочный рейд, сказал собеседник. Но затем план сменился на удержание территории, «что подвергало украинские войска большему риску».

По словам Карякина, одной из проблем стало то, что Starlink не работает на российской территории. Затем у ВСУ после ряда наступлений РФ осталась только одна дорога в Украину.

«День Х» наступил в конце декабря, когда транспортное средство на единственном оставшемся пути снабжения было уничтожено российским беспилотником, сказал Карякин. По его словам, «это было началом конца нашей логистики в Курской области».

С этого момента стаи беспилотников нацеливались на все, что двигалось по дороге, что крайне затрудняло снабжение войск. Вскоре эвакуация раненых стала практически невозможной, а войска на недели застревали в окопах, не имея возможности для ротации. Параллельно Россия перебросила под Курск свои лучшие подразделения беспилотных систем, а также северокорейцев, которые «быстро адаптировались к условиям, став эффективной боевой силой».

К февралю «cтановилось все хуже и хуже». После падения Свердликово единственная трасса на Суджу теперь находилась под постоянным обстрелом, как и дороги через поля. «Продвижение всегда было 50 на 50, и, к сожалению, не все добирались», — сказал Карякин.

По словам военного эксперта Майкла Кофмана, в учебниках истории это вторжение, вероятно, будет рассматриваться как «авантюра». «Операция оказалась тактически успешной, но она не изменила общей динамики войны», - сказал он.

"Осторожный оптимизм". Визит Уиткоффа в Москву

Украинские власти вчерашние заявления Путина, что он готов на прекращение огня, но с "нюансами" (то есть с условиями) трактуют как свидетельство того, что президент РФ не хочет перемирия.

Об этом несколько раз сегодня и в течение вчерашнего дня заявил Зеленский. Он считает, что Путин "готовит отказ". "Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ", – сказал президент Украины. Он призвал Трампа надавить на Путина, чтоб заставить его согласится на прекращения огня

Однако, на контрасте с этим, реакция американцев после выдвижения Путиным условий была выдержана совсем в другом ключе.

Вчера поздно вечером, то есть, уже после своих заилений о "нюансах", Путин встретился с представителем Трампа Стивеном Уиткоффом.

И, практически все комментарии из Вашингтона по поводу этого разговора затем шли позитивные.

Советник Трампа по нацбезопасности Уолцт после переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле заявил, что у Белого дома есть "осторожный оптимизм" по поводу перспектив мира в Украине.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать по национальному телевидению, тем более до президента. Но у нас есть некоторый осторожный оптимизм.

Вы видели, как украинцы переместились из Овального кабинета, где мы находились, в Саудовскую Аравию, где мы были с госсекретарем Рубио, и вы видели сегодняшнюю пресс-конференцию президента Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы, и в этом заключается челночная дипломатия", - заявил Уолтц.

Об "осторожном оптимизме" заявили сегодня и в Кремле. Песков сказал, что по вопросу урегулирования в Украине "есть основания испытывать осторожный оптимизм".

Он сообщил, что Путин вчера поздно вечером в разговоре с спецпредставителем президента США Уиткоффом передал через него информацию и "дополнительные сигналы" для Трампа. В РФ и США "есть понимание, что разговор президентов необходим", но его время пока не согласовано. Об этом договорятся позже, после доклада Уиткоффа президенту США.

В том же духе ход переговоров прокомментировал и Путин.

Он сказал, что администрация Трампа делает все, чтобы "восстановить хоть что-то" в отношениях РФ и США и "ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится".

Сегодня госсекретарь США Рубио также сказал об "осторожном оптимизме", а также о том, что переговоры Уиткоффа и Путина прошли хорошо.

Кроме того, он сказал, что США не собираются утверждать, что РФ пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед, заявил госсекретарь Рубио. Он заявил, что США изучат позицию РФ по урегулированию в Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах.

Наконец, переговоры в Москве в сугубо позитивном ключе прокомментировал Трамп. Причем многие из его слов сделали вывод, что он лично пообщался с Путиным, но по факту он имел в виду встречу с Уиткоффом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится", - заявил американский президент. Далее он рассказал об "окруженных тысячах украинских военных" и о просьбе к Путину "сохранить им жизни" (о чем мы уже сообщали выше). К слову, сама по себе эту просьбу также можно рассматривать как "пас" Путину, которого Трамп в данной ситуации фактически представляет как победителя и призывает его к "милости" в отношении ВСУ.

Так или иначе, но вывод из слов Трампа, а также представителей его команды напрашивается вполне очевидный - Вашингтон, в отличие от Зеленского, не воспринял выставление Путиным условий как форму отказа или как попытку сорвать переговоры о перемирии. И готовы эти условия обсуждать.

Напомним, что Путин озвучил вчера фактически два условия - нужно на срок перемирия остановить поставки оружия Украине и прекратить мобилизацию.

Мы уже анализировали, что эти условия не являются заведомо невыполнимыми (в отличие, например, от более ранних требований Кремля о передаче России всей территории четырех областей, о чем Путин сейчас не говорит).

Их, правда, отвергает Киев (на Банковой уже заявили сегодня, что ни мобилизацию, ни военное положение на время перемирия отменять не намерены). Но позиция Вашингтона менее очевидна. По крайней мере по поставкам оружия Трамп может принять определенное решение. Тем более, что поставки из пакетов, утвержденных еще при Байдене, заканчиваются, а новые пакеты не утверждаются. Так что поставки могут прекратиться в "плановом" порядке.

Но, вполне возможно, что в вхоже переговоров обсуждается и более широкий перечень вопросов.

Мы уже писали, что вчера Трамп сказал, что уже идет дискуссия и над проектом будущего мирного соглашения. Также, вохмодно, обсуждается вопрос и санкций. В СМИ постоянно курсирует информация, что Трамп может их частично снять, если Путин согласится на перемирие. Правда, пока перемирие не началось, санкции он не снимает. Более того, на днях Вашингтон не стал продлевать введенную еще Байденом отсрочку на запрет на операции с долларом против целого ряда российских банков и Мосбиржи.

Убийство Демьяна Ганула

Сегодня утром в центре Одессы застрелили известного радикального активиста Демьяна Ганула. Мужчина с пистолетом, не таясь, выстрелил в него, а затем сделал "контрольный" в голову на глазах у ошеломленных прохожих. Затем, с пистолетом в руке, медленно зашагал прочь.

Стрелок не маскировался и после убийства Ганула поехал к себе домой. Где и был через несколько часов задержан. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев, который в конце февраля дезертировал из своей части.

Сам он выходец из Кировоградской области - как и убитый им Демьян Ганул.

Мотивы убийства пока неизвестны. Но Ганул за годы "активизима" в Одессе нажил себе много врагов.

Сперва он состоял в "Правом секторе, затем основал свою собственную организацию "Уличный фронт". Он участвовал в событиях 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек. Позже он организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в честь сгоревших антимайдановцев. В частности, он с друзьями приносили на Куликово поле шашлыки.

Также Ганул широко известен тем, что боролся в Одессе с "имперскими" и советскими памятниками - Екатерине. Пушкину, советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей, а также преследовал жителей города, которые высказывались за русский язык.

В последнее время Ганул активно "боролся" против тех, кто критиковал мобилизацию.

Наиболее скандальный случай произошел этим летом, когда Ганул избил одесского фитнес-тренера после того, как тот раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и оказался, предположительно, в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, изнасиловали.

Сам Ганул при этом, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством. Но не без скандалов. В 2023 году его избили, как сообщалось, военные "Иностранного легиона" - за то, что Ганул собрал деньги на автомобиль, но не отдал его.

То есть, активист конфликтовал не только с пророссийски настроенными кругами. Поэтому мотивы убийства могут лежать вообще не в политической сфере.

Известно, что еще с 2014 года он устраивал акции против одесских бизнесменов, политиков и городских властей.

Кроме этого в городе давно ходили слухи, что Ганул фактически занимается рэкетом - ищет "жертвы": кафе, рестораны, фитнесс-клубы, где можно придраться к чему-то (например, персонал говорит на русском). И затем "обилечивать" владельцев заведений.

Также Ганула, как мы писали выше, несколько раз обвиняли военные в том, что он присваивает себе помощь, в виде денег, автомобилей и т.д. Другими словами, врагов у него было много. Причем не только по идеологическим причинам.

При этом именно такой оттенок его убийству пытаются на данный момент придать власти. Глава МВД Клименко и президент Зеленский комментируют это дело так, что уже как бы установлено, что причина убийства - "общественная деятельность" Ганула, а не, к примеру, какой-то личный либо бизнесовый конфликт. Также власти заявляют, что отрабатывается версия о "российском следе".