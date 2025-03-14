"Большая семерка" угрожает России новыми санкциями в случае, если она откажется от перемирия.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД группы, опубликованном Госдепартаментом США.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализуя. Они обсудили наложение дополнительных расходов на Россию в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Это включает использование чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизованных российских суверенных активов. Члены G7 подчеркнули важность мер по укреплению доверия в рамках прекращения огня, включая освобождение военнопленных и задержанных – как военных, так и гражданских – и возвращение украинских детей", – заявил министры.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных мер безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать любые возобновленные акты агрессии и защищаться от них. Они заявили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в том числе на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года", – говорится в заявлении.

На днях Дональд Трамп заявил о возможности введения масштабных санкций против РФ.

В то же время СМИ пишут, что в Белом доме уже готовят ослабление санкций против России.