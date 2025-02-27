Президент США Дональд Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России, введенных в связи с угрозой территориальной целостности Украины.

Такой вывод следует из данных Федерального реестра Белого дома.

В документе говорится, что в соответствии с разделом 202(d) закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)) действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе 13660, продлено на один год.

Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 году тогдашним президентом США Бараком Обамой. Указ вводит санкции против нескольких лиц и организаций, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он ограничивал поездки определенных лиц, ответственных за аннексию Крыма.

Также продлеваются другие ограничения, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации в Украине указами 13661, 13662, 13685, 13849 и 14065, поскольку "действия и политика, о который говорится в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Вчера Трамп говорил, что США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения мирного урегулирования в Украине.

Между тем на днях Южная Корея разрешила поставки в Россию медицинского оборудования, частично сняв свои санкции.