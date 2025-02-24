Совет Европейского союза утвердил 16-й пакет санкций против России к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Введены ограничения на поставки России программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи нефти и газа.

13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT. Запрещено вещание в Европе восьми российских медиа.

Также под ограничения попали 74 танкеров "теневого флота", 48 физических и 35 юридических лиц, компании из третьих стран, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

Перед этим агентство Reuters сообщало, что 16-й пакет санкций против РФ одобрили министры иностранных дел ЕС.

Напомним, 19 февраля послы Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций в отношении России. Решение приняли представители 27 государств.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио после встречи с делегацией из Москвы в Эр-Рияде говорил, что Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта.

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