Кандидат в канцлеры Германии от "АдГ" Алиса Вайдель призвала снять санкции с России и вернуть российский газ.

Об этом она заявила в интервью изданию Bild.

"Мы хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. В том числе и Россией. Еще два года назад мы покупали дешевый природный газ из России через консорциум "Северного потока". Мы хотим положить конец санкционной политике, которая прежде всего наносит ущерб нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", - сказала Вайдель.

Она обвинила власти Германии в раскручивании "спирали эскалации" с РФ.

"Это было словесно, финансово, а также оружием, боеприпасами против России. Со времен Второй мировой войны немецкие танки снова катятся против России. Абсолютно не обращая внимания на историю", - добавила кандидат в канцлеры.

Также Вайдель призвала сесть за стол переговоров для обсуждения дальнейших действий.

"Мы должны сесть за стол переговоров. Мы должны разговаривать друг с другом", - сказала глава "АдГ".

Напомним, СМИ писали лидер ультраправой партии накануне встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, американский вице-президент раскритиковал европейских лидеров за отказ работать со своими крайне правыми партиями.