Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидером ультраправой партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) Алисой Вайдель.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, на встрече в Мюнхене они обсудили войну в Украине, внутреннюю политику Германии и так называемый "брандмауэр против правых", который не позволяет таким партиям как AfD входить в правящую коалицию в Германии.

Сами Вэнс и Вайдель у себя в соцсетях встречу не подтверждали.

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, Вэнс раскритиковал европейских лидеров за отказ работать со своими крайне правыми партиями.

Ранее с Вайдель проводил стрим Илон Маск, он же выступал на съезде АдГ.

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, американский вице-президент раскритиковал европейских лидеров за отказ работать со своими крайне правыми партиями. Также он обвинил ЕС в ущемлении свободы слова.

Ранее СМИ писали, что решение вице-президента США не встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции может снизить его шансы на досрочных выборах в Германии 23 февраля.