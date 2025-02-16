Вэнс в Германии встретился с лидером "АдГ" Алисой Вайдель - СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидером ультраправой партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) Алисой Вайдель.
Об этом сообщает The Guardian.
Как пишет газета, на встрече в Мюнхене они обсудили войну в Украине, внутреннюю политику Германии и так называемый "брандмауэр против правых", который не позволяет таким партиям как AfD входить в правящую коалицию в Германии.
Сами Вэнс и Вайдель у себя в соцсетях встречу не подтверждали.
Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, Вэнс раскритиковал европейских лидеров за отказ работать со своими крайне правыми партиями.
Ранее с Вайдель проводил стрим Илон Маск, он же выступал на съезде АдГ.
Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, американский вице-президент раскритиковал европейских лидеров за отказ работать со своими крайне правыми партиями. Также он обвинил ЕС в ущемлении свободы слова.
Ранее СМИ писали, что решение вице-президента США не встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции может снизить его шансы на досрочных выборах в Германии 23 февраля.