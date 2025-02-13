Вице-президент США Джей Ди Вэнс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание отмечает, что при этом вице-президент поговорит с другими должностными лицами: президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок, министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом и кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем. Politico пишет, что решение Вэнса о встрече с Мерцем может снизить шансы Шольца на досрочных выборах в Германии 23 февраля.

Недавно Вэнс и Шольц провели встречу во время саммита по искусственному интеллекту в Париже, но с тех пор существенно изменилась геополитическая ситуация, и учитывая, что Шольц является лидером принимающей конференцию страны, отсутствие переговоров на этот раз впечатляет, заявило издание.

Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.

"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", - так чиновник описал подход команды Вэнса.

В то же время неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране.

"Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это значит, администрация Трампа не заботится о своих союзниках", – убежден политик.

"Это позорная неудача, показывающая лишь, что команда Трампа не воспринимает Германию серьезно как сильного игрока в Европе", – сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат.

Напомним, Шольца резко критиковал и высмеивал Илон Маск.

В свою очередь канцлер критиковал Трампа за желание получить редкоземельные металлы Украины.