Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Это решение он принял по запросу канцлера Олафа Шольца, которому ранее депутаты выразили вотум недоверия.

Об этом сообщают ведущие немецкие СМИ.

Лидеры парламентских фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и крупнейшей оппозиционной фракции - консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - уже согласились с новой датой.

Сроки выборов установлены основным законом ФРГ. Согласно статье 68 Конституции, федеральный президент может по предложению федерального канцлера распустить Бундестаг в течение 21 дня, если последний потеряет вотум доверия. Статья 39 предусматривает, что новые выборы должны состояться в течение 60 дней.

О своем намерении распустить парламент ФРГ 27 декабря Штайнмайер объявил неделю назад, 20 декабря. Тогда, по его словам, он убедился, что "больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства".

Напомним, Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу 16 декабря. Из 733 парламентариев 394 отказали Шольцу в доверии (для вотума недоверия требовался минимум в 367 голосов).