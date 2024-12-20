Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что распустит Бундестаг 27 декабря.

"В последние несколько дней я провел дискуссии с председателями парламентских групп в немецком Бундестаге, чтобы убедиться, что больше нет никаких перспектив стабильного федерального правительства парламентского большинства", - говорится в пресс-релизе президента ФРГ.

Предварительно, досрочные выборы в ФРГ пройдут 23 февраля.

Ранее Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Из 733 парламентариев 394 отказали Шольцу в доверии (для вотума недоверия требовался минимум в 367 голосов).

Он будет снова баллотироваться от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). От оппозиции ХДС/ХСС - Фридрих Мерц.

Рейтинги показывают, что социал-демократическая партия Шольца проиграет выборы. А первое место займёт союз ХДС/ХСС во главе с Мерцем.

В то же время рейтинги ХДС/ХСС начали падать (сейчас у них 31%), а социал-демократов расти (сейчас - 17%). Также растут и рейтинги правей партии "Альтернатива для Германии" (21%), которая выступает против поддержки Украины.