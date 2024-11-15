Из-за развала правящей коалиции в федеральном правительстве Германии застопорилась отправка беспилотников в Украину.

Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По данным издания, под угрозой оказалась и отправка другого оружия, намеченная на следующий год. Речь идет о помощи на сумму 3 миллиарда евро (для сравнения, в этом году ФРГ поставила помощи на 8 миллиардов евро).

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал Берлин согласовать отправку еще до проведения досрочных парламентских выборов, поскольку "большинство есть и остается для нашей помощи — абсолютное демократическое большинство".

На дальнейших поставках настаивает также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. В пакет должны были войти, в частности, 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, которые запросила Украина.

Напомним, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции ФРГ 6 ноября, после выборов в США.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил предложенную партиями Германии дату проведения досрочных выборов – 23 февраля 2025 года.

Мы в отдельном материале разбирались в причинах правительственного кризиса в Германии.

Отметим, что сегодня Олаф Шольц собирал созвониться с Владимиром Путиным. По данным СМИ, первый за почти два года разговор длился около часа.