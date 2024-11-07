Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что министр финансов и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер был уволен за отказ утверждать комплексное бюджетное предложение главы правительства и нежелание выделять деньги Украине. То есть украинский вопрос стал одной из причин развала немецкой правящей коалиции.

Об этом пишет издание Focus.

"Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, которой предстоит трудная зима. После выборов в США это очень важный сигнал: на нас можно положиться. Однако вынужден еще раз заявить: федеральный министр финансов не проявляет готовности реализовать это предложение в федеральном правительстве на благо нашей страны. Я больше не хочу подвергать нашу страну такому поведению", - заявил Шольц.

Тем временем развал правящей коалиции Германии стал бесповоротным. Кроме Линднера из немецкого правительства вышли все министры, представлявшие Свободную демократическую партию: глава минюста Марко Бушман, министр образования Беттина Штарк-Ватцингер и министр транспорта Фолькер Виссинг (правда, по данным газеты Bild, последний ещё может остаться в правительстве). Их места заняли представители "зелёных". В частности, минфин временно возглавил вице-канцлер Роберт Хабек.

Теперь возникает вопрос, удержится ли само правительство Шольца. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже заявил, что готов одобрить проведение досрочных выборов в случае объявления канцлеру вотума недоверия.

"Если Бундестаг лишит федерального канцлера доверия в соответствии со статьей 68 основного закона, то я готов принять такое решение. В нашей конституции это решение принимается при определенных условиях. Но нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием", - заявил президент.

Этот вотум запросил сам Шольц после выхода из коалиции партии СвДП.

Голосование может пройти в январе. Если канцлеру выразят недоверие, уже в марте могут состояться досрочные выборы в Бундестаг.

О причинах распада коалиции мы писали в отдельном материале.