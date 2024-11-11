Бывший глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер, которого отправили в отставку, хотел направить на помощь Украине деньги, предназначенные для выплаты немцам пенсий.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью на телеканале ARD.

"Не так много стран, которые могут позволить себе направить более 12 млрд евро в поддержку другой страны, которая находится в состоянии войны, сказав при этом: "Мы сделаем это за счет бюджета". Мы несколько раз пробовали так. Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам бывшего министра финансов, речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны. Среди предложений было немного изменить формулу начисления пенсий, что, в конце концов, всегда означает сокращение пенсий. Должны ли граждане и гражданки, пенсионерки и пенсионеры это оплачивать? Ответ – нет", – заявил Шольц.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке отметил, комментируя слова Шольца, что "канцлер Германии начал настраивать немецких пенсионеров против военной помощи Украине".

Ранее Шольц сообщил, что Линднер был уволен за отказ утверждать комплексное бюджетное предложение главы правительства и нежелание выделять деньги Украине. Шольц намерен увеличить поддержку Украины Берлином, потому что той "предстоит трудная зима".

В свою очередь Линднер говорил, что канцлер Олаф Шольц уволил его из-за предложения отправить ракеты Taurus в Украину.

О причинах распада правящей коалиции ФРГ и серии отставок министров мы писали в отдельном материале.