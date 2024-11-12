Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил предложенную партиями Германии дату проведения досрочных выборов – 23 февраля 2025 года.

Об этом сообщает президентская канцелярия.

Напомним, канцлер Олаф Шольц хочет отправить Германию на досрочные выборы.

В настоящее время в ФРГ наблюдается правительственный кризис, когда фактически распалась правящая коалиция. В немалой степени его провоцирует сам Шольц – он отправил в отставку министра финансов и лидера партии-партнёра по правящему большинству Кристиана Линднера, очевидно, понимая, что это будет означать выход свободных демократов из коалиции и дальнейший её развал.

При этом масштаб проблем, который возникает перед Германией после победы Дональда Трампа столь огромен, что далеко не каждый готов взять на себя ответственность за их решение.

Ранее стало известно, что за критику действий по защите "Северного потока" президент ФРГ ударил по голове писателя.

Марко Мартин публично обвинил Штайнмайера в том, что тот "держался" за проект газопровода, чем "поощрял Путина в его агрессии" против Украины.