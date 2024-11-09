Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя, который раскритиковал действия главы ФРГ по защите газопровода "Северный поток".

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на писателя Марко Мартина, который накануне сказал речь в президентском дворце.

В речи он обвинил Штайнмайера в том, что тот "держался" за проект газопровода, чем "поощрял Путина в его агрессии".

"Уважаемый господин президент, при всем уважении и без всякой дешевой полемики: даже проект "Северный поток", за который СДПГ и ХДС так жалко долго держались, несмотря на всю обоснованную критику, был лишь "мостом" – ваши слова ещё весной 2022 года – в той мере, в какой он дополнительно поощрял Путина в его агрессии, а именно в его расчёте на то, что немцы, иначе чемпионы мира по морализаторству, не дали бы ускользнуть прибыльному бизнесу, невзирая на Украину", – заявил Мартин.

Слушая эту речь Штайнмайер "тяжело дышал и жевал челюсть, заметно подавляя свои чувства". А после неё "федеральный президент в ярости ворвался ко мне, его едва можно было успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него", сообщил писатель.

В ходе инцидента, сообщает Bild, глава немецкого государства "потерял самообладание и ударил писателя по голове".

В офисе президента ФРГ подтвердили имевший место разговор на повышенных тонах, но не рукоприкладство.

Ранее Штайнмайер выступил за поставки кассетных боеприпасов Украине.

Напомним, автор формулы Штайнмайера попросил Си Цзиньпина уговорить Путина закончить войну в Украине.