Немецкий эксперт по подводным работам оспорил версию о подрыве "Северных потоков" украинцами с яхты "Андромеда".

Об этом заявляет подводный археолог Свен Томас, интервью с которым публикует немецкий таблоид Bild.

Специалист заявляет, что для проведения подобной операции нужна не только яхта с водолазами, но и несколько дополнительных судов. В частности, плавучая платформа с кранами, системой якорей и балластом, масса которого должна составлять не менее одной тонны.

Кроме того, для проведения подрывных работ "Андромеду" необходимо было бы зафиксировать строго над местом погружения, что потребовало бы от трёх до четырёх тяжёлых якорей с канатами длиной до 500 метров, иначе яхту бы отнесло в открытое море под воздействием волн и ветра.

Двигатель мощностью 75 лошадиных сил не смог бы удерживать судно в нужной позиции путём маневрирования, а также не позволил бы взять на борт необходимое количество взрывчатки – порядка 400 килограммов.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп признался в уничтожении "Северного потока" журналисту Карлсону.

В свою очередь президент Чехии считает, что "Северный поток" был законной целью для Украины.