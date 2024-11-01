Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в своем интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что это он уничтожил газопровод "Северный поток-2".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самая большая работа России, которая у нее когда-либо была - это "Северный поток-2", самый большой в мире газопровод из России в Германию. Я уничтожил его, и никто этого не сделал, кроме меня", - заявил Трамп Такеру Карлсону.

Напомним, что республиканец, когда был президентом, ввел санкции против судов, строящих газопровод, что замедлило его достройку. Позже Джо Байден эти санкции отменил.

Также в интервью Трамп назвал свою конкурентку Камалу Харрис "тупой как пробка".

"Камала Харрис тупая как пробка, с очень низким IQ", - заявил политик Такеру Карлсону.

В случае переизбрания республиканец рассчитывает назначить в Белый дом миллиардера Илона Маска и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего.

На какие должности, он не уточнил, но заявил, что они будут "влиятельными".

Ранее мы рассказывали в отдельном материале, кому предсказывают победу соцопросы накануне выборов в США.

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