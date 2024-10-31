Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп даст интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Об этом сообщил сам Карлсон в своем телеграм-канале.

Общение с журналистом запланировано после 21:45 по времени восточного побережья (03:45 по Киеву). Это первое интервью Трампа Карлсону после двух покушений на политика и выхода действующего главы Белого дома Джо Байдена из борьбы за президентский пост.

Вступительное слово в интервью произнесет Роберт Кеннеди-младший.

Карлсон выступал на съезде республиканцев, который номинировал Трампа кандидатом в президенты. Впервые появившись на публике с забинтованным ухом, бывший американский лидер сидел на конвенции в одном ряду с журналистом.

Ранее мы писали, что Трамп обогнал Харрис в опросе на 2%. Также Трамп обогнал Харрис как кандидат, которому американцы больше доверяют в вопросах экономики.

Напомним, во вторник в США пройдут президентские выборы. Между тем Байден назвал "мусором" американцев, поддерживающих Трампа.

"Это ужасно. Простите его. Он не ведает, что говорит", - прокомментировал заявление президента США Дональд Трамп.