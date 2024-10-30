Действующий глава Белого дома Джо Байден назвал "мусором" американцев, поддерживающих кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Так Байден прокомментировал "шутку" комика на митинге Трампа, что Пуэрто-Рико - "плавающий остров мусора".

"Единственный мусор, который я вижу, это его [Трампа] сторонники", - заявил президент США.

Дональд Трамп прокомментировал это заявление Байдена на своем предвыборном митинге под недовольные крики толпы.

"Это ужасно. Простите его. Он не ведает, что говорит", - заявил Трамп.

Ранее журнал Time со ссылкой на результаты собственного опроса писал, что почти треть американцев ждут гражданскую войну после выборов президента страны. Опасения, что вспышка насилия очень или в некоторой степени вероятна, разделяют 27% взрослых американцев, в том числе 30% женщин и 24% мужчин.

Кроме того, 12% респондентов заявили, что лично знают человека, который мог бы взять в руки оружие, если бы считал, что Трамп обманом лишился победы.

Также президент США Джо Байден говорил, что "не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы.

Мы разбирались в отдельном материале, кому предсказывают победу соцопросы накануне выборов в США.