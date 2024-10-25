Почти треть американцев ждёт гражданскую войну после выборов президента страны
Почти треть американцев ждут гражданскую войну после выборов президента страны, пишет журнал Time со ссылкой на результаты собственного опроса.
Опасения, что вспышка насилия очень или в некоторой степени вероятна, разделяют 27% взрослых американцев, в том числе 30% женщин и 24% мужчин.
Кроме того, 12% респондентов заявили, что лично знают человека, который мог бы взять в руки оружие, если бы считал, что Трамп обманом лишился победы.
5% респондентов сказали, что знают кого-то, кто мог бы сделать то же самое, если бы считал, что Камала Харрис была обманута.
Историк американской гражданской войны 1861-65 годов Барбара Уолтер написала, что, если сопоставить с контрольным списком факторов, которые могут привести к пожару, то "Соединенные Штаты... вступили на очень опасную территорию".
Она добавила, что "мы ближе к гражданской войне, чем кому-либо из нас хотелось бы верить" из-за политического экстремизма, культурного трайбализма, увлечения теориями заговора, распространения оружия и военизированных формирований и подрыва веры в правительство и демократию.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что "не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, произойдет ли мирная передача власти.
"Если Трамп проиграет, я совсем в этом не уверен", - сказал президент США.
Мы также выясняли, почему взлетел трейлер фильма, где президент США воюет с восставшими штатами.