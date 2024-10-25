Почти треть американцев ждут гражданскую войну после выборов президента страны, пишет журнал Time со ссылкой на результаты собственного опроса.

Опасения, что вспышка насилия очень или в некоторой степени вероятна, разделяют 27% взрослых американцев, в том числе 30% женщин и 24% мужчин.

Кроме того, 12% респондентов заявили, что лично знают человека, который мог бы взять в руки оружие, если бы считал, что Трамп обманом лишился победы.

5% респондентов сказали, что знают кого-то, кто мог бы сделать то же самое, если бы считал, что Камала Харрис была обманута.

Историк американской гражданской войны 1861-65 годов Барбара Уолтер написала, что, если сопоставить с контрольным списком факторов, которые могут привести к пожару, то "Соединенные Штаты... вступили на очень опасную территорию".

Она добавила, что "мы ближе к гражданской войне, чем кому-либо из нас хотелось бы верить" из-за политического экстремизма, культурного трайбализма, увлечения теориями заговора, распространения оружия и военизированных формирований и подрыва веры в правительство и демократию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, произойдет ли мирная передача власти.

"Если Трамп проиграет, я совсем в этом не уверен", - сказал президент США.

Мы также выясняли, почему взлетел трейлер фильма, где президент США воюет с восставшими штатами.