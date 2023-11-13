Американский миллиардер Илон Маск в свих сообщениях в соцсетях снова предрекает гражданскую войну в Европе.

"Похоже, Европа движется к гражданской войне", - заявил бизнесмен в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя столкновения в Лондоне полиции с противниками пропалестинского марша.

Ранее Маск уже озвучивал подобную мысль в октябре после начала протестов в Европе в поддержку Палестины.

Напомним, что в Лондоне демонстранты заблокировали вокзал в поддержку Палестины.

Также мы писали о том, что в Британии уволили главу МВД, которая назвала пропалестинские митинги в Лондоне "маршем ненависти".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах, но вскоре Израиль вытеснил боевиков ХАМАС со своей территории.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. При этом Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников, но в целом прекращать огонь не намерен.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.