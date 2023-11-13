7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Боевики ХАМАС захватили несколько общин у границы с сектором Газа и взяли заложников. После этого Израиль объявил войну.

Вскоре израильская армия восстановила контроль над границей и вытеснила ХАМАС с территории Израиля. Жителей северной половины сектора Газа в Израиле призвали эвакуироваться.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны", с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

5 ноября армия Израиля сообщила, что полностью окружила город Газу и разделила прибрежный анклав надвое. Сейчас на территории сектора продолжаются бои.

13 ноября

08:40 Вчера 826 иностранных граждан эвакуировались из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет.

Об этом сообщил египетский пограничник журналисту CNN.

Это стало самым большим числом, покинувшим сектор Газа за один день с момента начала войны.

По меньшей мере девять раненых палестинцев также пересекли границу Египта, сообщил правительственный чиновник.

"Рафах" - единственный переход, открытый во время осады анклава Израилем, что делает его ключевым для региональных усилий по доставке помощи и выезду людей, отмечает издание.