Армия обороны Израиля с начала наземной операции взяла под контроль 11 военных постов, принадлежащих ХАМАС.

Об этом говорится в отчете ЦАХАЛ 11 ноября.

Также сообщается, что солдаты ЦАХАЛа в ходе дополнительных наземных операций в секторе Газа обнаружили и разрушили подземный туннель возле школы.

"Ночью военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удар по инфраструктуре, используемой террористической организацией ХАМАС против войск ЦАХАЛа на севере сектора Газа. Кроме того, были нанесены удары по складам оружия, содержащему оборудование, используемое военно-морскими силами ХАМАС. Пехотные силы ЦАХАЛа в секторе Газа выявили военные цели внутри лагеря Аль-Шати и направили военно-морские силы ЦАХАЛа, которые нанесли удар по этим целям", - говорится в отчете.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах, но вскоре Израиль вытеснил боевиков ХАМАС со своей территории.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. При этом Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников, но в целом прекращать огонь не намерен.

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