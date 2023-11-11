7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Боевики ХАМАС захватили несколько общин у границы с сектором Газа и взяли заложников. После этого Израиль объявил войну.

Вскоре израильская армия восстановила контроль над границей и вытеснила ХАМАС с территории Израиля. Жителей северной половины сектора Газа в Израиле призвали эвакуироваться.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны", с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

5 ноября армия Израиля сообщила, что полностью окружила город Газу и разделила прибрежный анклав надвое. Сейчас на территории сектора продолжаются бои.

11 ноября

14:38 "Больницы превратятся в кладбища", заявили "Би-Би-Си" врачи в Газе.

Вокруг больниц сейчас идут ожесточенные бои.

Израиль утверждает, что под ними опорные пункты ХАМАС и бомбит, а врачи просят прекратить огонь или организовать доставку лекарств, медоборудования и персонала.

"Без этого все оставшиеся больные просто умрут, а больницы превратятся в кладбища", - сказал Би-би-си доктор Мохаммад Абу Мугайсеб, один из координаторов благотворительной организации "Врачи без границ".

Накануне о том же просили Международный Красный Крест и американская организация "Врачи за права человека".

Абу Мугайсеб сказал, что в главной детской больнице Газы не хватает лекарств, а израильские танки окружили реанимационное отделение и врачи были вынуждены эвакуироваться.

"Медики ушли из больницы, а там в реанимации пять малышей. С ними сейчас никого, их бомбят, они умрут", - сказал врач.

Днем в субботу в самой большой больнице "Шифа" пропал свет, сообщил хирург Марвана Абу Саады.

Он прислал голосовое сообщение международному редактору Би-би-си Джереми Боуэну, в котором рассказал, что вокруг больницы идут бои, и в результате обстрела пострадало главное отделение интенсивной терапии, а в гражданских, которые пытались покинуть больницу, стреляли. Ни войти, ни выйти из "Шифы" сейчас невозможно, утверждает хирург.

О напряженной ситуации в больницах Газы накануне рассказывал корреспондент Би-би-си Рушди Абу Алуф. Директор "Шифы" сказал ему, что в ней находятся около 15 тысяч человек. Вокруг больницы идут бои, к ней подошли израильские танки.

ЦАХАЛ подтвердил, что возле больницы "Шифа" в Газе идут бои. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС размещают свои силы около гражданских объектов.

14:30 Армия обороны Израиля с начала наземной операции взяла под контроль 11 военных постов, принадлежащих ХАМАС.

Об этом говорится в отчете ЦАХАЛ 11 ноября.

Также сообщается, что солдаты ЦАХАЛа в ходе дополнительных наземных операций в секторе Газа обнаружили и разрушили подземный туннель возле школы.

"Ночью военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удар по инфраструктуре, используемой террористической организацией ХАМАС против войск ЦАХАЛа на севере сектора Газа. Кроме того, были нанесены удары по складам оружия, содержащему оборудование, используемое военно-морскими силами ХАМАС. Пехотные силы ЦАХАЛа в секторе Газа выявили военные цели внутри лагеря Аль-Шати и направили военно-морские силы ЦАХАЛа, которые нанесли удар по этим целям", - говорится в отчете.

11:00 Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Израиль должен прекратить убивать младенцев и женщин в секторе Газа.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Макрон заявил, что бомбардировкам "нет оправдания", заявив, что прекращение огня пойдет на пользу Израилю.

Признавая право Израиля на защиту, "мы призываем их прекратить бомбардировки" сектора Газа, сказал он.

Но он также подчеркнул, что Франция "явно осуждает" "террористические" действия ХАМАС.

10 ноября

18.44 В секторе Газа бои идут близ основных больниц.

Местный корреспондент Би-би-си передал от больницы «Шифа» («Аш-Шифа»), что израильские танки находятся в нескольких сотнях метров и на север, и на юг от больницы.

«Израиль постоянно наносит по окрестностям авиаудары, артиллерийские удары. Я слышу взрывы, и я видел тела, которые привозят сюда в машинах и на повозках, запряженных лошадьми и ослами», — передает корреспондент.

По его словам, в больнице тысячи раненых, многие в критическом состоянии, а также множество местных жителей, которые прячутся от боев и авиаударов или не могут бросить своих раненых родных.

В то же время, по словам корреспондента, тысячи уже покинули больницу и эвакуировались в более безопасные места.

Израильская газета Haaretz сообщает со ссылкой на палестинские источники, что в другой части города, возле больницы «Аль-Кудс», идет бой.

18.17 Около 50 человек погибли при артиллерийском обстреле школы Аль-Бурак в секторе Газа.

17.27 В секторе Газа был нанесен мощный ракетный удар в районе индонезийской больницы, сообщили в МИД Индонезии.

Согласно заявлению, цель удара находилась неподалёку от больницы.

«Индонезия еще раз осуждает варварские нападения на граждан и гражданские объекты, особенно гуманитарные объекты в Газе», — приводит слова Лалу Мухаммада Икбара ВВС.

По сообщениям СМИ, повреждена больничная инфраструктура, есть информация о ранении 10 человек.

На опубликованных видео видны многократные взрывы после прилета.

Израиль ранее заявлял, что больница использовалась в качестве прикрытия подземных тоннелей ХАМАС. Сам ХАМАС и власти Индонезии это отрицали.

15.34 О достигнутой договоренности об обмене палестинок и подростков, заключенных в тюрьмах Израиля, на 100 женщин и детей из числа заложников ХАМАС сообщает арабский телеканал Al Hadath.

14.45 Американские дипломаты передали "резкое предупреждение" администрации Байдена о "растущей ярости против США в арабском мире", пишет CNN со ссылкой на полученную редакцией телеграмму.

В ней дипломаты пишут, что из-за поддержки Вашингтоном военной кампании Израиля в Газе США "теряют арабское общество на целое поколение".

«Мы сильно проигрываем в сфере обмена сообщениями», — говорится в телеграмме, отправленной в среду из посольства США в Омане, со ссылкой на беседы с «широким кругом доверенных и трезвомыслящих контактов».

Активная поддержка США действий Израиля рассматривается «как материальная и моральная вина за то, что они считают возможными военные преступления».

А посольство в Каире передало Белому дому комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Сообщается, что внутри администрации растет обеспокоенность по поводу поддержки США Израиля, а также Байден столкнулся с "растущим разочарованием внутри страны".

CNN напоминает, что на недавнем саммите с участием Блинкена арабские лидеры призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а госсекретарь вновь заявил о несогласии США, заявив, что это даст ХАМАСу время перегруппироваться и начать новое нападение на Израиль.

10.15 Из сектора Газа эвакуировали вторую группу граждан Украины - 160 человек, сообщил президент Зеленский.

Также были вывезены 9 граждан Молдовы.

Суммарно за неделю двумя рейсами удалось вывезти 203 украинца.

9 ноября

23.59 The New York Times дает оценку текущей ситуации и перспектив со ссылкой на американского чиновника:

1. Военные лидеры почти ежедневно пытаются подтолкнуть своих коллег в Израиле к проведению более точечных операций.

2. Быстрое решение Израиля начать наземную операцию не оставило возможности уменьшить опасность для гражданского населения.

3. Чем дольше будет продолжаться военная кампания Израиля в секторе Газа, тем выше вероятность расширения войны в регионе.

4. Израильская армия имеет ограниченное время для проведения операций в секторе Газа, прежде чем гнев в регионе и разочарование в Вашингтоне обострятся.

23.30 Палестино-израильский конфликт не отвлекает внимание американской администрации от Украины.

Такое заявление на брифинге сделал замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

"Это совершенно не так. Мы все еще имеем возможность сосредоточиться на разных вызовах, существующих по всему миру", - сказал он, отметив, что речь идет и о войне в Украине.

21.15 Инициированный ХАМАСом «кровавый гамбит» — не просчет, а необходимая цена в борьбе против Израиля.

Об этом лидеры движения заявили The New York Times.

"Цель ХАМАСа не в том, чтобы управлять сектором Газы и снабжать его водой, электричеством и т.д. Эта битва не была направлена на улучшение ситуации в Газе", — сказал член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Он и другие высокопоставленные члены движения рассказали, что нападение на Израиль имело совсем другие цели:

– вернуть "палестинский вопрос" в повестку дня, привлечь к нему внимание международного сообщества;

– максимально настроить против Израиля арабские страны;

– превратить конфликт в непрерывный "на всех границах" Израиля;

– положить конец иллюзиям о возможности сосуществования арабов и евреев.

Собеседник издания в одной из спецслужб региона рассказал, что после 7 октября ХАМАС рассчитывал на широкую мобилизацию против Израиля всех палестинцев, антиправительственные восстания в арабских странах и широкомасштабные военные действия со стороны ливанской "Хезболлы".

Конечная же цель ХАМАС состоит в полном уничтожении Израиля и создании Исламского палестинского государства.

17.55 Израиль согласился каждый день прекращать удары по северной части сектора Газа на четыре часа, сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет военных операций, и что этот процесс начинается сегодня», - цитирует Кирби The National News.

О паузах будут объявлять за три часа до их начала.

17.27 Бои между израильтянами и палестинцами начались на Западном Берегу реки Иордан.

Сообщается, что на видео - город Дженин.

Слышна автоматная стрельба, видны столбы дыма и огонь.

Палестинские СМИ пишут, что ЦАХАЛ проводит рейд в лагере беженцев, по меньшей мере десять человек убиты и более 20 ранены.

Израиль заявляет, что его авиация наносит удары по объектам палестинских группировок, а "контртеррористические рейды" проводится и в других районах Западного берега, где находят оружие.

15.20 Война Израиля с ХАМАС "подрывает надежды Украины на мирный саммит", пишет The Wall Street Journal.

Украина хотела в ближайшие месяцы организовать международный саммит с участием стран "глобального Юга", нейтральных в войне РФ с Украиной, чтобы склонить их на свою сторону и убедить их поддержать «формулу мира Зеленского», которая предусматривает вывод всех российских войск с территории Украины.

Но авиаудары Израиля по сектору Газа и позиция Запада, который остался на стороне Израиля, вызвали в его адрес обвинения в лицемерии и нежелание развивающихся стран с ним сотрудничать.

Таким образом попытки Украины организовать глобальный саммит на данный момент не увенчались успехом.

13.25 Ночью Газа подверглась авиаударам Израиля.

ЦАХАЛ заявляет, что наносил удары по опорному пункту ХАМАС на севере страны. ХАМАС сообщает о шести погибших.

13.03 Израиль потребовал разъяснений от ведущих западных информационных агентств, почему их фоторепортеры находились рядом с боевиками ХАМАС во время вторжения 7 октября.

Претензия озвучена в адрес таких изданий, как AP, Reuters, CNN и New York Times.

Израильские власти назвали фотографов "соучастниками преступлений против человечности" и заявили, что их действия "нарушают все красные линии в этическом плане".

В частности, в сети публикуют кадры репортера CNN Хасана Аслиха с одним из лидеров ХАМАС Яхьей Синваром.

Также СМИ пишут, что в феврале 2023 года у себя в соцсетях Аслих опубликовал видеоролики с инструкцией, как убивать евреев и совершать теракты "наиболее эффективными методами, чтобы максимизировать количество убитых".

CNN сообщает, что его уже отстранили от работы, "хотя на данном этапе мы не нашли оснований сомневаться в добросовестности журналиста в той работе, которую он для нас сделал".

10.40 ГУР показало фото первых 43 украинцев, эвакуированных из сектора Газа в Египет.

9.25 ХАМАС ожидает практических шагов от исламских стран в связи с ситуацией в Газе вплоть до остановки поставок нефти Израилю, заявил член политбюро движения Абу Марзук.

7.55 Количество детей, убитых в секторе Газа, превышает число несовершеннолетних жертв в любых конфликтах с 2019 года, пишет CNN.

За месяц войны там погибли 4 104 ребенка, что составляет чуть менее половины от всех смертей в Газе.

Для сравнения, по данным Офиса генпрокурора, в Украине за полтора года полномасштабной войны погибли 510 детей.

7.18 Директор ЦРУ Уильям Бернс во время турне по Ближнему Востоку обсуждал с египетским президентом Абдул Фаттахом Сиси перспективу того, чтобы после поражения ХАМАС Египет обеспечивал безопасность в секторе Газа до тех пор, пока палестинская администрация не сможет взять на себя эту функцию, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Сиси отклонил это предложение, заявив, что Египет не будет участвовать в ликвидации ХАМАС, поскольку нуждается в группировке для поддержания безопасности на границе с сектором Газа.

7.09 Ливанская группировка "Хезболла" имеет арсенал дальнобойных российских противокорабельных ракет, которые могут быть применены против американских военных кораблей в Средиземном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

7.06 США уведомили Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает CNN, ссылаясь на американского высокопоставленного военного чиновника.

"В свете возросшей напряженности, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами", - заявил чиновник.

7.00 Несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала в Нью-Йорке для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа.