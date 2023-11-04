7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Боевики ХАМАС захватили несколько общин у границы с сектором Газа, взяли заложников. После этого Израиль объявил войну.

Израильская армия спустя сутки восстановила контроль над границей и вытеснила ХАМАС с территории Израиля.

Жителей северной половины сектора Газа в Израиле призвали эвакуироваться, что раскритиковали в ООН и ЕС.

18 октября с визитом в Израиле побывал президент США Джо Байден.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

1 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

Что происходит в Израиле 4 ноября

09:12 Немецкий журнал Spiegel вышел с обложкой, озаглавленной "Кошмар в Газе".

"Как далеко может зайти Израиль? Что будет с заложниками и гражданскими?", - задается вопросом издание.

На обложке при этом изображен лагерь палестинских беженцев, по которому Израиль недавно нанес удары.