Лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла дал понять, что не будет объявлять войну Израилю сегодня, но заявил, что вероятность полномасштабного конфликта велика.

Заявление было сделано в ходе его выступления в Бейруте, передают издания Ливана.

"Некоторые говорили, что сегодня я намерен объявить о нашем вмешательстве (в военный конфликт с Израилем - Ред.), но мы участвуем в нём с 8 октября, на второй день "Шторма Аль-Аксы". Некоторые хотят, чтобы мы начали полномасштабную войну, и для них наши действия на северной границе могут рассматриваться как ограниченные. Но это определённо не так. Силы "Хезболлы" отвлекли на себя треть сил израильской армии, тем самым не допустив, чтобы все силы противника были брошены против Газы", — заявил Хасан Насралла.

Вместе с этим он пообещал, что "Хезболла" "не остановится на достигнутом и перейдёт к новому этапу", объявив "всеобщую готовность" к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем. По его словам, "все сценарии возможны".

"Возможность того, что ливанский фронт перейдёт к широкомасштабному сражению, велика", — заявил Насралла.

Также он осудил Египет за нежелание открыть границу для палестинских беженцев, а арабские страны — за пассивную позицию и призвал их остановить экспорт нефти в Израиль.

"Мы говорим арабским странам, что нам не нужно ваше оружие и армии, но разве у вас нет хотя бы небольшого количества чести открыть контрольно-пропускной пункт Рафах? Арабские и исламские страны должны, по крайней мере, приложить усилия для достижения прекращения резни в Газе, даже если некоторые из них не хотят воевать или чем-либо жертвовать", — заявил Насралла.

Кроме этого он объявил, что за войну в секторе Газа несут ответственность США.

"Это США против прекращения огня. США — великий сатана, США должны быть наказаны. Мы должны понимать, что исключительно США несут ответственность за то, что происходит в секторе Газа. Израиль – только инструмент", — заявил Насралла.

Лидер "Хезболлы" считает, что "эта битва закончится победой Газы и разгромом врага".

"Израиль наносит авиаудары уже почти 30 дней. Но кроме убийства детей он не добился никаких полевых достижений", — утверждает Насралла.

Также лидер ливанского движения воздал должное "храбрости сопротивления в Палестине", при этом отметив, что операция ХАМАС против Израиля 7 октября, хоть и была "великой и благословенной", но решение о ней принимал только ХАМАС, не ставя в известность прочие "группы сопротивления".

"И даже мы о ней не знали", — заявил Насралла.

Ранее "Хезболла" решила не вступать в войну с Израилем, пока ХАМАС не окажется в критической ситуации.

Мы также сообщали, что представители "Хезболлы", "Хамаса" и "Исламского джихада" собрались, чтобы обсудить победу над Израилем.