Ливанское движение "Хезболла" анонсирует выступление своего лидера Хасана Насраллы в связи с тем, что завтра, 3 ноября, в 15:00 истекает срок ее ультиматума с требованием вывести израильские войска из сектора Газа.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Сообщается, что завтра на 15:00 и запланировано выступление Насраллы, которое анонсируется видеороликом, где руки военных переключают кнопки, а сам лидер "Хезболлы" сидит за столом на фоне их действий и готовится к заявлению.

Напомним, недавно представители "Хезболлы", ХАМАС и "Исламского джихада" собирались, чтобы обсудить победу над Израилем.

А американское издание Vice писало, что Израиль уже находится "на пределе возможностей", и "Хезболла" знает об этом.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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