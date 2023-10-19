Палестинский ХАМАС и ливанская "Хезболла" планируют открыть второй фронт в Ливане против Израиля.

Об этом пишет американское издание Politico.

Издание поговорило с Ахмедом Абдул-Хади, главой политического бюро ХАМАС в Бейруте, и тот рассказал, что их союзники из "Хезболлы" не были предупреждены об атаке на Израиль.

Но он подчеркнул, что обе организации тесно сотрудничают, и "Хезболла" готова открыть второй фронт против Израиля на севере.

Между тем газета The New York Times пишет, что в Вашингтоне обеспокоены включению в конфликт новых участников: США пообещали помочь Израилю, если его атакует "Хезболла".

Администрация США стремится использовать дипломатические и военные возможности, чтобы предотвратить любую экспансию, говорится в публикации.

Опасения по поводу второго фронта усилились в воскресенье, когда вдоль северной границы Израиля вспыхнули интенсивные столкновения.

"Полномасштабная атака на севере может сокрушить Израиль, поскольку большая часть его сил сосредоточена на потенциальном наземном вторжении в сектор Газа на юге", – пишет NYT.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе последнего визита в Израиль встречался с рядом израильских чиновников и предложил им заключить соглашение: Израиль не должен нападать на Ливан первым, а взамен Вашингтон обещает помощь в случае, если "Хезболла" атакует израильскую территорию.

В случае нападения на Израиль с севера США обещали своему ближневосточному союзнику перебросить в регион авиацию. Израиль огласился на это предложение, пишет The New York Times.

Ранее израильские Telegram-каналы сообщили, что Ливан готовится к войне.

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