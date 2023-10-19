Телеграмм-канал "Голос Израиля" сообщает, что Ливан готовится к войне.

За последние несколько дней ливанские импортеры переместили товары из всех своих складов с юга (граница с Израилем), где присутствует "Хезболла", на север Ливана.

Ливан запасся продуктами на семь месяцев, и большим количеством лекарств и детских смесей. Кроме топлива, его хватит всего на 20 дней.

Западные страны начали срочным образом вывозить всех своих граждан, а не только сотрудников посольства. США и Германия призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.

Тем временем военные действия на северном фронте накаляются по нарастающей, сегодня из Ливана по Израилю было выпущено более 30 ракет. С начала войны по северу Израиля было выпущено более 300 ракет и минометных снарядов.

Напомним, базирующееся на юге Ливана проиранское движение "Хезболла" угрожает открыть против Израиля второй фронт на севере, если его армия начнет сухопутную операцию в секторе Газа.

Также мы писали о том, что Ливан выпустил ракеты по Израилю. В "Хезболле" заявили, что это еще не вступление в войну на стороне ХАМАС.