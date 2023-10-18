Миротворческие силы ООН срочно выводятся из Южного Ливана и покидают базу в городе Накура на границе с Израилем.

Видео с перемещением автомобилей публикуют местные телеграм-каналы.

Ливанская "Хезболла", тем временем, уже объявила завтрашний день "днём беспрецедентного гнева" для израильтян.

"Пусть завтрашний день станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений. А также днём против визита Байдена в сионистское государство с целью прикрыть и защитить это преступное образование", — говорится в её заявлении.

Ранее "Хезболла" заявила, что готова вступить в войну с Израилем на стороне ХАМАС, когда это понадобится.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.