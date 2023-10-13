В "Хезболле" заявили, что эта ливанская шиитская организация готова присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, "когда придёт время". Об этом сказал заместитель руководителя организации Наим Кассем на митинге в поддержку Палестины в пригороде Бейрута.

Его словам передает Би-Би-Си.

Ранее с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой встретился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян. Он заявил, что "продолжающиеся военные преступления" против палестинцев в Газе, "несомненно, вызовут коллективный ответ со стороны сопротивления".

Между тем в соцсетях публикуют видео боя между ЦАХАЛ и "Хезболлой" на границе с Ливаном. Армия Израиля сообщила, что вновь зафиксировала обстрел со стороны Ливана, в ответ огонь открыли израильские танки и артиллерия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США позаботятся о "Хезболле", если та откроет еще один фронт против Израиля.

Эксперты полагают, что Израилю грозит война на пять фронтов, а именно: с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.