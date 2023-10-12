Бывший президент США Дональд Трамп назвал ливанскую группировку "Хезболла" "очень умной", а министра обороны Израиля Йоава Галанта "придурком".

Выступая на предвыборном митинге в Уэст-Палм-Бич, кандидат в президенты от Республиканской партии заявил: "Два дня назад я прочитал всех людей из службы безопасности Байдена, которые сказали: "Ну и дела, я надеюсь, что Хезболла не нападет с севера, потому что это самое уязвимое место".

"Я сказал: "Подождите, Хезболла очень умна. Они все очень умные", - сказал Трамп.

Также он коснулся персоны министра обороны Израиля Галанта.

"У них есть министр национальной обороны или кто-то другой, он сказал: "Я надеюсь, что Хезболла не нападет на нас с севера". Но на следующее утро они атаковали… Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал: "Это наше слабое место", - сказал кандидат в президенты США.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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