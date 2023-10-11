Ливанская "Хезболла" обстреляла приграничный военный пост Израиля. ЦАХАЛ наносит удары в ответ
Ливанская "Хезболла" нанесла удар по силам израильской армии недалеко от Араб-Эль-Арамши на ливанской границе.
Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".
"Есть раненые. Очень тяжелый удар", - пишет паблик.
Ливан обстрелял приграничный военный пост противотанковой управляемой ракетой. Армия Израиля заявляет, что наносит удары в ответ.
Местные СМИ дают понять, что этот удар нанес серьезные потери.
"Инцидент, который только что произошел на севере, меняет правила игры", - заявил высокопоставленный источник "Голоса Израиля" в службе безопасности.
На севере страны уже начали готовить бомбоубежища.
Ранее в Израиле и секторе Газа назвали количество погибших после вторжения ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.
Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.