Ливанская "Хезболла" нанесла удар по силам израильской армии недалеко от Араб-Эль-Арамши на ливанской границе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".

"Есть раненые. Очень тяжелый удар", - пишет паблик.

Ливан обстрелял приграничный военный пост противотанковой управляемой ракетой. Армия Израиля заявляет, что наносит удары в ответ.

Местные СМИ дают понять, что этот удар нанес серьезные потери.

"Инцидент, который только что произошел на севере, меняет правила игры", - заявил высокопоставленный источник "Голоса Израиля" в службе безопасности.

На севере страны уже начали готовить бомбоубежища.

Ранее в Израиле и секторе Газа назвали количество погибших после вторжения ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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