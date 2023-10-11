К 11 октября количество израильтян, погибших от вторжения ХАМАС, превысило 1200 человек. Также более трех тысяч получили ранения.

В секторе Газа говорят о 900 погибших.

При этом более двухсот тысяч палестинцев бежали из своих домов после начала ракетных ударов Израиля, сообщает ООН.

"Считается, что более 263 934 человек в секторе Газа покинули свои дома", — сообщает ООН, предупреждая, что "ожидается, что это число будет и дальше расти".

Тем временем президент США Джо Байден во время телефонного разговора призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху "свести к минимуму жертвы среди гражданского населения в секторе Газа".

Ранее сообщалось, что Израиль решил ввести полную блокаду для сектора Газа. Стало известно, какая обстановка в секторе Газа в условиях блокады. "Нет света и воды, запасы истощаются".

Главы МИД Евросоюза выступили против блокады Газы и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы позволить желающим покинуть сектор.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.