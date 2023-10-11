Евросоюз выступил против блокады сектора Газа и призвал открыть гуманитарные коридоры
Главы МИД Евросоюза выступили против блокады Газы и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы позволить желающим покинуть сектор.
Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозеп Боррель.
О блокаде Сектора Газа ранее заявили власти Израиля.
Ранее президент Турции Эрдоган осудил блокаду сектора Газа и отправку к берегам Израиля авианосца США.
Стало известно, какая обстановка в секторе Газа в условиях блокады со стороны Израиля.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
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