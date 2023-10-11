Главы МИД Евросоюза выступили против блокады Газы и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы позволить желающим покинуть сектор.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозеп Боррель.

О блокаде Сектора Газа ранее заявили власти Израиля.

Ранее президент Турции Эрдоган осудил блокаду сектора Газа и отправку к берегам Израиля авианосца США.

Стало известно, какая обстановка в секторе Газа в условиях блокады со стороны Израиля.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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