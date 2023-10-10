Евросоюз опубликовал разъяснения по поводу программ помощи палестинцам, которые решили не приостанавливать.

Соответствующий пост разместил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

"Приостановка выплат, наказывающая весь палестинский народ, нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе и только еще больше придала бы уверенности террористам", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Еврокомиссии сообщается, что ЕК осуждает атаки ХАМАС и начинает срочный пересмотр помощи палестинцам. В ЕС хотят убедиться, что "никакое финансирование косвенным образом не дало возможность террористической организации совершать нападения на Израиль".

Комиссия также рассмотрит вопрос о необходимости скорректировать программы поддержки палестинского населения и палестинской администрации "в свете изменившихся обстоятельств на местах".

Тем временем Египет не хочет принимать у себя беженцев из сектора Газа. Египетские власти также предостерегли от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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