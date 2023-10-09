Египет не хочет принимать у себя беженцев из Сектора Газа. Египетские власти также предостерегли от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава.

Об этом сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Согласно словам собеседника телеканала, Каир после начала эскалации "на оккупированных территориях без колебаний активизировал свои контакты с международными игроками, чтобы остановить насилие и гибель палестинцев".

"Видение Каира было четким, когда он предупредил о серьезности ситуации и ее последствий для принципов палестинской проблемы… призывов, способствующих исходу мирного населения, чтобы оставить сектор Газа без населения, тем самым способствуя ликвидации самой палестинской проблемы", - приводит телеканал высокопоставленного источника.

Суверенитет Египта, отметил он, "нарушить не позволят".

Известно, что Израиль попросил Египет помочь в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников.

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