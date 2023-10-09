Боевики ХАМАС. Иллюстративное фото: из открытых источников

Египет утверждает, что предупреждал Израиль об атаке.

Об этом пишет израильское издание Ynet.

По данным издания, египетская разведка якобы предупреждала израильские власти о готовящейся со стороны движения ХАМАС атаки.

Глава разведывательной службы Египта Аббас Камель говорил, что в районе сектора Газа готовится "что-то необычайно ужасное", пишет издание.

Камель, сообщает Ynet, был ошеломлен пассивной реакцией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тот якобы ответил, что силы ЦАХАЛ сосредоточены на борьбе с терроризмом на Западном берегу реки Иордан.

Офис премьер-министра Израиля уже дал резкий ответ на эту публикацию. Она в специальном заявлении названа "некорректной и ошибочной" и даже "ложью".

В СМИ заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Напомним, израильский генерал признал неэффективность действий ЦАХАЛ во время атаки палестинцев.

Также публиковалось видео от бывшей израильской военнослужащей, которая задавалась вопросом, каким образом ХАМАС мог так легко проникнуть в Израиль. По ее словам, военных "будили среди ночи даже из-за таракана под забором" на границе с сектором Газа.

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