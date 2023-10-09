Египет утверждает, что предупреждал Израиль об атаке.

Об этом пишет израильское издание Ynet.

По данным издания, египетская разведка якобы предупреждала израильские власти о готовящейся со стороны движения ХАМАС атаки.

Глава разведывательной службы Египта Аббас Камель говорил, что в районе сектора Газа готовится "что-то необычайно ужасное", пишет издание.

Камель, сообщает Ynet, был ошеломлен пассивной реакцией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тот якобы ответил, что силы ЦАХАЛ сосредоточены на борьбе с терроризмом на Западном берегу реки Иордан.

Офис премьер-министра Израиля уже дал резкий ответ на эту публикацию. Она в специальном заявлении названа "некорректной и ошибочной" и даже "ложью".

Напомним, израильский генерал признал неэффективность действий ЦАХАЛ во время атаки палестинцев.

Также публиковалось видео от бывшей израильской военнослужащей, которая задавалась вопросом, каким образом ХАМАС мог так легко проникнуть в Израиль. По ее словам, военных "будили среди ночи даже из-за таракана под забором" на границе с сектором Газа.