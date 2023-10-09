Мотоциклы, дельтапланы и бульдозеры. В Reuters рассказали, как проходило вторжение ХАМАС в Израиль
Агентство Reuters сообщает подробности вторжения в Израиль со ссылкой на источник в ХАМАС.
По данным агентства, операция была разделена на четыре части.
Сперва по Израилю выпустили 3 тысячи ракет, а боевики на дельтапланах пересекли границу.
Когда они приземлились, то обеспечили безопасность местности для штурма границы элитными подразделениями спецназа со стороны сектора Газы.
Заграждения подрывали взрывчаткой и прорывались через них на мотоциклах. Затем бульдозеры расширили бреши, и новые бойцы въехали уже на полноприводных автомобилях.
Спецназ атаковал штаб израильской армии на юге и отключил связь.
Последняя часть операции заключалась в переброске заложников в Газу. В ХАМАС говорят, что большинство удалось захватить в самом начале атаки, в частности, во время фестиваля на границе с Газой.
Источник в израильской разведке недоумевает, как вечеринка могла проходить так близко к сектору Газа.
При этом Израиль, похоже, отвлекли всплеском насилия между израильскими поселенцами и палестинскими боевиками на Западном Берегу реки Иордан. Израиль перекинул туда войска, поэтому на юге они оказались не полностью укомплектованы. И ХАМАС этим воспользовался, пишет агентство.
Ранее представитель ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари признал, что после вторжения боевиков ХАМАС к израильской армии появились сложные вопросы относительно эффективности ее действий в первые часы после атаки и общество имеет право получить на них ответы, но только после войны.
Также появилось видео от бывшей израильской военнослужащей, которая задавалась вопросом, каким образом ХАМАС мог так легко проникнуть в Израиль. По ее словам, военных "будили среди ночи даже из-за таракана под забором" на границе с сектором Газа.