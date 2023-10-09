Агентство Reuters сообщает подробности вторжения в Израиль со ссылкой на источник в ХАМАС.

По данным агентства, операция была разделена на четыре части.

Сперва по Израилю выпустили 3 тысячи ракет, а боевики на дельтапланах пересекли границу.

Когда они приземлились, то обеспечили безопасность местности для штурма границы элитными подразделениями спецназа со стороны сектора Газы.

Заграждения подрывали взрывчаткой и прорывались через них на мотоциклах. Затем бульдозеры расширили бреши, и новые бойцы въехали уже на полноприводных автомобилях.

Спецназ атаковал штаб израильской армии на юге и отключил связь.

Последняя часть операции заключалась в переброске заложников в Газу. В ХАМАС говорят, что большинство удалось захватить в самом начале атаки, в частности, во время фестиваля на границе с Газой.

Источник в израильской разведке недоумевает, как вечеринка могла проходить так близко к сектору Газа.

При этом Израиль, похоже, отвлекли всплеском насилия между израильскими поселенцами и палестинскими боевиками на Западном Берегу реки Иордан. Израиль перекинул туда войска, поэтому на юге они оказались не полностью укомплектованы. И ХАМАС этим воспользовался, пишет агентство.

Ранее представитель ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари признал, что после вторжения боевиков ХАМАС к израильской армии появились сложные вопросы относительно эффективности ее действий в первые часы после атаки и общество имеет право получить на них ответы, но только после войны.

Также появилось видео от бывшей израильской военнослужащей, которая задавалась вопросом, каким образом ХАМАС мог так легко проникнуть в Израиль. По ее словам, военных "будили среди ночи даже из-за таракана под забором" на границе с сектором Газа.