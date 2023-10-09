В понедельник, 9 октября, бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля.

Это следует из заявления представителя армии Израиля, контр-адмирала Даниэля Хагари.

По словам Хагари, на границе с сектором Газа есть шесть объектов, где идут боестолкновения.

Как сообщается, этой ночью 70 боевиков проникли в город Беэри, большинство из них были убиты. Есть проникновения и в другие города на границе.

Также появились сообщения, что израильские силы ведут борьбу с боевиками ХАМАС в семи-восьми точках за пределами сектора Газа, сообщил в понедельник представитель израильской армии.

"На то, чтобы вернуть ситуацию в оборонительную позицию и обеспечить безопасность, требуется больше времени, чем мы ожидали", - заявил подполковник Ричард Хехт.

Ранее в Пентагоне сообщили, что наземная операция Израиля в секторе Газа начнётся в ближайшие 48-72 часа.

СМИ писали, что США не планируют наземную операцию в Израиле, но могут поддержать с воздуха и воды.

Накануне постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается лишь в уничтожении этого движения. По его словам, "эпоха разговоров с этими дикарями завершена".

Также военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что означает официальное объявление войны.