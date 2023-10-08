Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф".

Как поясняют израильские СМИ это означает официальное объявление войны.

Последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад - во время войны Судного дня в 1973 году.

Тем временем военные предупреждают израильтян о тяжелых испытаниях.

"Война будет сложной, впереди Израиль ждут трудные дни", - заявляет Армии обороны Израиля.

Ранее о том, что Израилю предстоит долгая и трудная война заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что появились первые официальные цифры по израильским заложникам, которых захватили боевики ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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