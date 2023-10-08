Израиль попросил Египет помочь в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников.

Об этом изданию Wall Street Journal сообщили высокопоставленный представитель ХАМАСа и египетские официальные лица.

В это же время сами палестинцы пока не знают, сколько именно заложников захватили боевики - связь с некоторыми из них прервана, также в захвате заложников участвовали группы гражданских.

Ранее сообщалось, что в Израиле пропавшими без вести считаются 750 человек. По последним данным, более 300 жителей Израиля погибли, ранено более 1800 человек.

Также мы писали о том, что израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за свое вторжение. Сегодняшним вторжением палестинцев на территорию Израиля открылись "врата ада".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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