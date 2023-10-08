В Израиле продолжается операция по зачистке городов от боевиков ХАМАС
В воскресенье, 8 октября, операция по зачистке городов Израиля от боевиков ХАМАС продолжается.
Об этом сообщает Al Jazeera.
В Сдероте израильские военные штурмовали полицейский участок, где забаррикадировались боевики. Убито десять палестинцев, но и само здание почти полностью разрушено.
В городе Беэри произошло самое массовое освобождение заложников: 48 человек были спасены из столовой, где их удерживали несколько часов.
Также убито несколько террористов, которые удерживали заложников в жилом доме города Офакима.
Израильские полиция заявила, что боевики ХАМАС еще не вытеснены из Израиля.
"Мы однозначно далеки от устранения всех террористов, проникших в Израиль. Призываю граждан соблюдать распоряжения службы тыла", - заявил пресс-секретарь полиции Эли Леви.
Ранее в "Исламском джихаде" назвали цели вторжения ХАМАС в Израиль. Одной из целей вторжения ХАМАС в Израиль является захват заложников.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".
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