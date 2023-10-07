Израильская армия ударила авиацией по многоэтажкам в секторе Газа. Видео и фото
В армии Израиля подтвердили удары по многоэтажкам в секторе Газа.
Об этом заявили в ЦАХАЛ.
По словам израильских военных, истребители атаковали два высотных здания, что использовались высокопоставленными членами ХАМАС для проведения террористических операций.
В Палестине заявляют о 198 погибших и 1610 пострадавших в секторе Газа. По словам палестинцев, Израиль ударил по жилым квартирам.
Ранее в армии Израиля пообещали ликвидировать всех террористов уже к концу дня.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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