Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС.

По его мнению, за сегодняшней масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.

Тем временем в израильских СМИ разворачивается критика властей за ситуацию с неожиданным вторжением ХАМАС.

В частности, газета Haaretz со ссылкой на собственные источники пишет о том, что спецслужбы Израиля накануне вторжения сделали вывод о том, что палестинцы не хотят войны.

"Высокопоставленные чиновники службы безопасности на прошлой неделе пришли к выводу, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем. Официальные лица заявили, что ХАМАС не хотел бы ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы", - сообщает издание.

Ранее стало известно, что люди в Израиле недовольны медлительностью властей в принятии мер для отражения атаки палестинцев.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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