Военный обозреватель Юлиан Рёпке проанализировал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль неожиданно для его руководства и со стороны наиболее укреплённого участка границы.

Об этом пишет издание Bild.

По мнению эксперта, ракетный обстрел Израиля и захват военных баз были отвлекающими манёврами ХАМАС.

Сначала боевики выпустили тысячи ракет по городам Израиля. Это был скорее отвлекающий манёвр, так как жители приграничных регионов привыкли к постоянным обстрелам и решили, что речь идёт о рутинной тревоге. Затем сотни боевиков пересекли границу сектора Газа - одну из самых охраняемых в мире, с тысячами камер, дронов и пограничников. Боевики проделали проходы в заборах из колючей проволоки, передвигаясь на мотоциклах и пикапах. Неожиданностью для Израиля стали палестинские дроны, которые сбрасывали гранаты на бронетехнику, а также боевики на дельтапланах. Бойцы ЦАХАЛ не ожидали, что у террористов ХАМАС есть подобная замена ВВС. Боевики спланированно двигались в разных направлениях, атаковав военные базы "Циким" и "Нахаль Оз", а также пограничный пункт "Эрец". Они застали врасплох израильских пограничников, захватив пленных и бронетехнику. Но и эти атаки были скорее отвлекающим манёвром, уверен Рёпке. Главной целью были мирные жители приграничных населенных пунктов, таких как Сдерот, Нетивот и Офаким. Там убили и взяли в заложники десятки людей. Заходя в мирные города утром, ХАМАС почти не встречали сопротивления. В настоящее время израильские силовики ведут бои за восстановление контроля над 21 населённым пунктом на юге страны.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как палестинцы сносят стену на границе Израиля и сектора Газа.

Напомним, в армии Израиля пообещали ликвидировать всех террористов уже к концу дня.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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