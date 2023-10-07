К концу сегодняшнего дня в Израиле "больше не останется живых террористов".

Такой прогноз в комментарии CNN сделал представитель армии Израиля Ричард Хехт.

"Мы сосредоточены на поддержке войск в районах, где продолжаются боевые действия, и на борьбе с этими террористами, и надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется живых террористов", - сказал спикер ЦАХАЛ.

В городах, где появились боевики, работает спецназ, кроме того были призваны "десятки тысяч" резервистов.

При этом Израиль обеспокоен возможным нападением с севера - со стороны Ливана или Сирии.

"Мы готовы на севере, в случае, если там появится какая-то палестинская фракция, в случае, если они решат войти в нее, мы будем готовы, мы рассматриваем это и готовы к этому", - добавил Хехт.

Между тем бои на юге Израиля продолжаются в 22-х местах, а в городах Беери и Офакиме были взяты заложники.

Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Также он подтвердил гибель израильских солдат - но их количества, как и числа заложников, он не уточнил.

Израильские войска, по его словам, вошли во все города на границе с сектором Газа и ведут там зачистку. К Газе перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.

Кроме того, армия Израиля показала кадры подготовки резервистов для операции "Железный меч" против ХАМАС.

Опубликованы кадры стрельбы по катерам, на которых палестинцы высаживались на побережье Израиля.

Также появилось видео городского боя в одном из израильских поселений около сектора Газа.

Напомним, премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Также Нетаньяху рассказал о целях Израиля в войне. По его словам, страна намерена очистить свою территорию от врагов.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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