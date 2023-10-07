"Заплатят огромную цену". Премьер Нетаньяху назвал цели Израиля в войне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о целях Израиля в войне. По его словам, страна намерена очистить свою территорию от врагов.
Заявление премьера приводят израильские СМИ.
"Наша первая цель - очистить территорию от проникших вражеских сил и восстановить безопасность и мир в поселениях, подвергшихся нападению. Вторая цель - сделать так, чтобы враг заплатил огромную цену, в том числе и в секторе Газа. Третья цель – укрепить другие потенциальные театры военных действий, чтобы враг не совершил ошибку, присоединившись к этой войне", - сказал Нетаньяху.
Тем временем СМИ публикуют видео удара беспилотника ХАМАС.
Также появилось видео боевиков ХАМАС из израильского города Ашкелон.
Мы анализировали, почему началась война в Израиле и как она может развиваться.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семью общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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