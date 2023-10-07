Военное крыло ХАМАС сделало заявление о вторжении в Израиль.

Об этом заявил один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури.

Боевики заявили, что нанесли удары по более чем 50 израильским военным позициям. По их словам, в настоящее время бои продолжаются на 25 объектах израильской армии, в том числе на базе "Раим".

В ХАМАС также утверждают, что захватили в плен достаточно израильских военных, чтобы обменять их на всех палестинских заключённых, находящихся в тюрьмах Израиля.

Об этом заявил один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури.

В Израиле сообщают, что помимо военных, палестинцы берут в заложники гражданское население.

Также в ХАМАС показали запуск ракет по Израилю.

Между тем газета Haaretz со ссылкой на источники в полиции сообщает, что на Израиль сегодня напали от 200 до 300 боевиков ХАМАС.

К настоящему времени на территории Израиля ещё находятся "десятки" вооруженных палестинцев, пишет издание.

Ранее появилось видео, как ХАМАС издевается над телами убитых израильских солдат.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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